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Ряд катарских банков откроет свои представительства в МФЦА

29 Января 2020 01:10
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Ряд катарских банков откроет свои представительства в МФЦА

ДУБАЙ. КАЗИНФОРМ – Как планируется развивать исламское финансирование в Казахстане, рассказал управляющий МФЦА Кайрат Келимбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«На территории Содружества Независимых Государств в целом сейчас возникают хабы развития исламских финансов. Мы твердо верим, что Казахстан - это лучшее место для развития исламских финансов», - сказал Кайрат Келимбетов журналистам.

Спикер добавил, что с 2012 года в РК были приняты соответствующие законы.

«Мы подготовили лучшее законодательство для исламских финансов. Считаем, что в самое ближайшее время банк из эмиратов Al-Hilal откроет свое представительство, уже есть их представительство в целом на территории Казахстана, но будет еще в юрисдикции МФЦА. Вы знаете, что недавно нас посещала делегация из Катара. Крупнейшие катарские банки в самое ближайшее время готовы объявить, что они в течение этого года будут открывать свои представительства в МФЦА. В целом мы это открываем не только для жителей Казахстана, а считаем, что будем обслуживать все постсоветское пространство», - резюмировал Кайрат Келимбетов.

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Ключевые слова: Внешняя политика Казахстана, Президент Казахстана, Арабские эмираты, МФЦА - фин. центр "Астана",
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Серик Сабеков

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