Ряд карантинных ограничений для въезжающих в страну отменили в Узбекистане

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Узбекистане решением Республиканской комиссии по борьбе с коронавирусом отменен ряд карантинных ограничений для лиц, въезжающих из ряда европейских и южноафриканских стран, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По данным Министерства здравоохранения Республики Узбекистан отменен 10-дневный обязательный карантин в домашних условиях или в гостинице для пассажиров авиарейсов, въезжающих из 11 стран: Австралии, Австрии, Бельгии, Великобритании, Германии, Дании, Израиля, Италии, Нидерландов, Чехии и Египта.

Кроме того, отменен запрет на международные транзитные и прямые рейсы в следующие страны: ЮАР, Ботсвана, Намибия, Зимбабве, Мозамбик, Мадагаскар, Лесото, Эсватини, Танзания и Гонконг. Теперь гражданам третьих стран, посетившим в последние 14 дней эти государства, разрешено прилетать в Узбекистан.

В республике сохраняется требование для всех въезжающих иметь при себе отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, введенное в начале января.

Напомним, в Узбекистане 68% взрослого населения прошли полный курс вакцинации от COVID-19.