Ряд кадровых перестановок прошел в структуре «Казахстан инжиниринг»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В соответствии с решением Совета директоров национальной компании от 15 ноября , по согласованию с министром индустрии и инфраструктурного развития назначены первые руководители заводов АО «НИИ «Гидроприбор», АО «Семипалатинский машиностроительный завод» и АО «Казтехнологии». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу компании.

Генеральным директором АО «Казтехнологии» назначен Арашапов Тынысбек Какимбекович, ранее занимавший должность директора департамента управления активами и корпоративного управления АО «НК «Казахстан инжиниринг». Общий стаж работы – 41 год, из них 27 лет проработал на государственной службе, в том числе более 10 лет - на руководящих должностях. Является обладателем медалей «Ветеран боевых действий» и «От благодарного Афганского народа», а также рядом государственных наград.

АО «Семипалатинский машиностроительный завод» возглавил Алёнов Марат Булатович, занимавший должность заместителя генерального директора завода по экономике и финансам.

Экс-директор одного из крупнейших машиностроительных заводов Казахстана Омаров Нурлан Сраилевич покинул рабочее место в связи с достижением пенсионного возраста.

Самым молодым руководителем завода в структуре АО «НК «Казахстан инжиниринг» стал Ережепов Биржан Нурланович, назначенный на должность генерального директора АО «НИИ «Гидроприбор».

Ранее Ережепов занимал позицию заместителя директора по инвестициям и развитию другого дочернего предприятия – ТОО «Steel Manufacturing», имея внушительный опыт работы в головной компании: за 6 лет вырос с позиции главного менеджера до руководителя службы, показав себя инициативным работником и грамотным специалистом.

Занимавший более 14 лет позицию генерального директора АО «НИИ «Гидроприбор» Гнеломедов Александр Николаевич покинул пост в связи с достижением пенсионного возраста.