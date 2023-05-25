Ряд кадровых перестановок произвели в акимате Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В ряде управлений акимата Костанайской области сменились руководители. Их аппарату представил аким области Кумар Аксакалов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Распоряжением акима Костанайской области с 25 мая Калмаков Ерлан Болатович назначен руководителем управления по делам религий акимата Костанайской области, ранее занимал должность руководителя управления культуры.

Фото: акимат Костанайской области

Атамуратов Куралбек Буркитбаевич назначен временно исполняющим обязанности руководителя управления культуры акимата Костанайской области до дня получения результатов специальной проверки, более 10 лет работал в сфере культуры, занимался организацией мероприятий с участием Главы государства.

Также приказом председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы с 15 мая Салыкбаев Ерлан Амандыкович назначен руководителем департамента Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы по Костанайской области, ранее занимал должность заместителя руководителя департамента Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы по Павлодарской области.