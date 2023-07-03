Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Костанайская область

Ряд кадровых назначений произвели в полиции Костанайской области

Автор:  
Жанна Мусабаева
3 Июля 2023, 20:57
Ряд кадровых назначений произвели в полиции Костанайской области Фото: пресс-служба ДП Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Личному составу департамента полиции Костанайской области представлен ряд новых руководителей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Так, заместителем начальника ДП Костанайской области стал Ардана Саймагамбетов.

Ардана Муратович - подполковник полиции, будет курировать вопросы кадровой службы. За время службы в органах внутренних дел работал на различных руководящих должностях. Ранее был начальником отдела полиции Алгинского района ДП Актюбинской области.

photo

Начальником отдела полиции Аулиекольского района стал Шарип Нашкенов, ранее занимавший должность заместителя начальника управления специальной и мобилизационной подготовки ДП Костанайской области.

photo

Начальником управления специальной и мобилизационной подготовки ДП Костанайской области назначен Серик Исимбаев. До назначения он был командиром отряда по профессиональной служебной и физической подготовке СОБР ДП Костанайской области.

photo

Костанайская область   Назначения   МВД РК  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно