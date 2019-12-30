Ряд изменений в процедурах закупок произошел в АО «Самрук-Қазына»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Квалификационный орган уведомил о изменениях в процедурах закупок и предварительного квалификационного отбора поставщиков с 1 января 2020 года, передает МИА «Казинформ».

В связи с большим числом обращений от субъектов предпринимательства, правлением АО «Самрук-Қазына» принято решение о продлении действия стандарта АО «Самрук-Қазына» по управлению закупочной деятельностью «Проведение предварительной квалификации потенциальных поставщиков», утвержденного решением правления АО «Самрук-Қазына» от 24 сентября 2018 года № 27/18 до 31 декабря 2020 года.

В связи с этим, закупки среди предварительно квалифицированных потенциальных поставщиков по действующим процедурам ПКО будут продолжать осуществляться до 31 декабря 2020 года включительно.

Вместе с тем, прием документов на прохождение ПКО будет возобновлен с 13 января 2020 года, при этом количество анкетных вопросов будет существенно сокращено. Однако, уровень соответствия и рейтинг поставщиков, ранее включенных в перечень предварительно квалифицированных потенциальных поставщиков, останется неизменным.

Стандарт с сокращенными анкетными вопросами в ближайшее время будет размещен на официальных сайтах АО «Самрук-Қазына» и ТОО «Самрук-Казына Контракт».

При этом потенциальные поставщики, включенные в перечень в период с 06.09.2019 года по 31.12.2019 года, которые не воспользовались правом актуализации анкетных данных в связи с окончанием приема документов 06.12.2019 года, вправе пройти процедуру ПКО бесплатно в срок с 13 января 2020 года до 01 апреля 2020 года.