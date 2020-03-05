Ряд инвестпроектов одобрили в столичном акимате

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице под руководством Алтая Кульгинова состоялся региональный координационный совет по вопросам инвестиций. Реализация поддержанных проектов позволит создать свыше одной тысячи рабочих мест, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Так, поддержан проект по строительству оптово-распределительного центра. ОРЦ предназначен для централизации услуг по хранению, транспортировке и реализации свежей продукции: овощей, фруктов, мяса, рыбы, молочных продуктов и т.д. Также, ОРЦ предполагает наличие перегрузочной площадки для негабаритных грузов.

Аким столицы Алтай Кульгинов отметил, что необходимо уделять особое внимание продовольственной безопасности столицы, «для реализации поручения руководства страны по привлечению инвестиций создаем комфортные условия и работаем над улучшением инвестклимата, поддерживаем нужные для города и жителей проекты».

Так на совете поддержаны ряд проектов в сфере образования и проект по строительству автобусного парка с мощностью более 100 электроавтобусов.