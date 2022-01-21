Ряд грантов выделят ветеранам шахмат Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международная шахматная федерация объявила о продолжении социальной программы поддержки ветеранов шахмат, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации шахмат.

В следующем месяце будет вручен ряд грантов выдающимся игрокам, тренерам и организаторам шахмат в возрасте 65+. В этом году в рамках реализации социальной программы будет выделена общая сумма в размере 65 000 евро. Подать заявку может любой желающий старше этого возраста, внесший свой вклад в развитие шахмат и находящийся в нестабильном финансовом положении.

Для участия необходимо отправить заявку и резюме кандидата в срок до 1 февраля 2022 года на следующий адрес электронной почты Секретариата ФИДЕ: office@fide.com (копия: office@kazchess.kz).