Ряд грантов выделят ветеранам шахмат Казахстана
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международная шахматная федерация объявила о продолжении социальной программы поддержки ветеранов шахмат, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации шахмат.
В следующем месяце будет вручен ряд грантов выдающимся игрокам, тренерам и организаторам шахмат в возрасте 65+. В этом году в рамках реализации социальной программы будет выделена общая сумма в размере 65 000 евро. Подать заявку может любой желающий старше этого возраста, внесший свой вклад в развитие шахмат и находящийся в нестабильном финансовом положении.
Для участия необходимо отправить заявку и резюме кандидата в срок до 1 февраля 2022 года на следующий адрес электронной почты Секретариата ФИДЕ: office@fide.com (копия: office@kazchess.kz).
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