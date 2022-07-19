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Ряд госуслуг в недропользовании планируют оказывать в электронном формате
19 Июля 2022 16:03

Ряд госуслуг в недропользовании планируют оказывать в электронном формате

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какая работа по цифровизации сферы недропользования проводится в Казахстане, пояснили в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

Эта работа проводится совместно с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК. Как сообщалось ранее, 14 июля на расширенном заседании Правительства Президент РК подверг критике профильные ведомства за слабую цифровизацию в стране, а министру экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешеву объявил выговор за затягивание создания оцифрованного банка данных минеральных ресурсов.

О том, что сделано в настоящее время, проинформировали в МИИР. На первом этапе работы ряд функций в сфере недропользования включаются в разряд государственных услуг. В частности, выдача лицензии на разведу твердых полезных ископаемых, выдача лицензии на добычу твердых полезных ископаемых, выдача лицензии в рамках перехода на лицензионный режим недропользования и заключение дополнительного соглашения об изменении контракта на недропользование.

В рамках пилотного проекта планируется работа по реализации электронной формы оказания вышеуказанных государственных услуг.

«Ожидается, что данные меры позволят улучшить инвестиционную привлекательность страны за счет значительного сокращения перечня документов, сроков их предоставления, административных барьеров, а также сделают прозрачной процедуру выдачи лицензии», - отметили в МИИР.


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