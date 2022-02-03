Ряд функций МВД в сфере миграции переданы в Минтруда РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С января 2022 года Указом Главы государства из МВД в Министерство труда и социальной защиты населения переданы 20 функций в сфере миграции. Для этого внесены изменения в Трудовой кодекс, законы «О беженцах», «О миграции населения», «О документах, удостоверяющих личность» и «Об органах внутренних дел», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

В частности, передана выдача разрешений трудовым иммигрантам, работа с беженцами, полномочия по осуществлению межведомственной координации в области миграции населения, мониторинга миграционных процессов и ряд других, которые не связаны напрямую с обеспечением правопорядка.

Работа Министерства труда и социальной защиты населения с беженцами в большей степени будет направлена на оказание им социальной помощи, медицинских услуг и образования, а также их трудоустройство.

Тесное взаимодействие «гражданского ведомства» с такими международными структурами, как Управление Верховного Комиссара ООН по делам беженцев, Международной организацией по миграции, неправительственными организациями, позволит качественнее решать их насущные вопросы в соответствие с международными стандартами.

Аналогичная ситуация с выдачей разрешений трудовым иммигрантам для работы в домашнем хозяйстве физических лиц – так называемых «трудовых патентов», выдаваемых через Центры обслуживания населения.

Все другие виды разрешений на работу иностранцев выдаются местными исполнительными органами, порядок их выдачи определяет Министерство труда и социальной защиты населения.

В то же время, контроль за соблюдением беженцами и трудовыми мигрантами установленных правил пребывания в Казахстане по-прежнему сохранен в компетенции полиции.

То есть после получения статуса беженца и разрешения на трудовую деятельность у физического лица, услугополучатели в обязательном порядке должны обращаться за получением разрешения на временное проживание в полицию по месту нахождения.

«По всем возникающим вопросам обращаться в Комитет труда, социальной защиты и миграции Министерства труда и социальной защиты населения по телефонам 8/717/2-74-37-78, 74-37-26 и Комитет миграционной службы МВД РК по телефонам 8/717/2-71-40-73,72-20-62», - добавили в пресс-службе МВД.



