16 Августа 2022 16:58

Ряд функций акиматов передадут Комитету ветеринарного контроля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ветеринарные специалисты акиматов выполняли несвойственные им функции и отлавливали бродячих собак. Для устранения подобных проблем в рамках реформы ветеринарной службы предлагается передать шесть функций акиматов Комитету ветеринарного контроля и надзора, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках проведенного анализа ветеринарной службы была определена недостаточность функционала надзорных и реализационных функций, таких как несвоевременное наложение карантина и ограничительных мер в случае выявления вспышки особо опасных болезней животных. Также было выявлено отсутствие полномочий ветеринарных специалистов сельских округов по административному воздействию на владельцев скота, то есть, наложение административных штрафов. Кроме того, было установлено выполнение ветеринарными специалистами акиматов несвойственных им функций: отлов бродячих собак и искусственно осеменение сельхозживотных», - сообщил на брифинге в СЦК вице-министр сельского хозяйства Рустем Курманов.

В рамках реформы ветеринарной службы для устранения указанных проблем предлагается перераспределить шесть функций и передать эти функции акиматов Комитету ветеринарного контроля и надзора. То есть, из региона в центр.

Речь идет о таких функциях, как проведение обследования эпизоотических очагов, выдача акта эпизоотологического обследования, вынесение решения о делении территории на зоны, принятие решения об установлении и/или снятии карантина и ограничительных мероприятий. В Комитет также передадут функции лицензирования ветеринарно-санитарной экспертизы продукции и сырья животного происхождения, прием уведомлений от физических и юридических лиц о начале или прекращении осуществления предпринимательской деятельности в области ветеринарии.

«При этом, будет проработано исключение несвойственных функций ветеринарных специалистов акиматов, таких как оказание услуг по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных, отлов и умерщвление бродячих собак и кошек», - добавил Рустем Курманов.

Фото: ortcom.kz