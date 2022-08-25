Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экология
Ряд эконарушений выявили на карьерах в селе Шетпе Мангистауской области
25 Августа 2022 21:35

Ряд эконарушений выявили на карьерах в селе Шетпе Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - По инициативе Генеральной прокуратуры РК в поселке Шетпе Мангистауской области проведены проверки карьеров. В результате выявлен ряд экологических нарушений. Об этом сообщил руководитель областного департамента экологии Руслан Тукенов на брифинге в Центре общественных коммуникаций, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Lada.kz.

По словам спикера, были проведены проверки 10 учреждений. В частности, ТОО «Қазына Мангистау», «Шетпе-Тас», «Темиртас-1», «Нура», «Мунал-М», «Бай бег», АО «МКДСМ», ТОО «Азия Тас 1000» и др.

«В результате проверок выявлено, что при буровых работах не соблюдаются пределы массового прорыва горных пород, в итоге вибрации и шум влияют на окружающую среду и людей, вызывая их недовольство. Несвоевременно сданы отчеты производственного экологического контроля, выявлено образование пыли по причине неправильного использования воды недропользователями для увлажнения мест, где проводятся работы по дроблению горной массы», - сообщил Руслан Тукенов.

Он добавил, что материалы о всех выявленных экологических нарушениях направлены в прокуратуру.

Фото: ЦОК Мангистауской области


Новости по теме
Неблагоприятные метеоусловия будут в 9 городах РК
Аэропорт Актау заподозрили в завышении цен на топливо
Может ли Каспий повторить судьбу Арала - Jibek Joly
Читайте также
Неблагоприятные метеоусловия будут в 9 городах РК
Аэропорт Актау заподозрили в завышении цен на топливо
Штормовое предупреждение объявлено в 12 регионах Казахстана
Три реки почистят до конца года в Карагандинской области
Более 300 млн тенге ущерба нанесли пожары в СКО
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в 10 городах РК
Массовый выброс китов на мелководье произошел у берегов Тасмании
Может ли Каспий повторить судьбу Арала - Jibek Joly
Новости партнеров
Популярное
1 Касым-Жомарт Токаев провел оперативное заседание Совета безопасности
2 Маулен Ашимбаев прокомментировал вопрос о возможном массовом приезде россиян в Казахстан
3 УЕФА отреагировал на историческое достижение сборной Казахстана
4 Озвучены сроки выдвижения кандидатов в Президенты РК
5 Жанибек Алимханулы узнал соперника и дату следующего боя за титул WBO

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Казахстан успешно воплощает свои рекомендации в сфере международного диалога
Санат Кушкумбаев
Визит главы Китая говорит о стратегической важности Казахстана
Архив