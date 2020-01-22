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вчера 19:48
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Ряд дорог закрыли в Казахстане из-за непогоды
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с плохими погодными условиями на 4 участках республиканских дорог ограничено движение, передает МИА «Казинформ».
Как сообщили в пресс-службе МИИР РК, автодвижение ограничено на дорогах Усть-Каменогорск-Риддер-граница РФ, км 15-105 (Белоусовка-Риддер) (для грузового транспорта с прицепом и полуприцепом); Усть-Каменогорск-Шемонаиха-граница РФ, км 15-105 (Глубокое-Шемонаиха) (для грузового транспорта с прицепом и полуприцепом); Семей-Кайнар, км 8-144 (Семей-Саржал); Усть-Каменогорск-Шемонаиха-граница РФ, км 105-123 (Шемонаиха-граница РФ).
По информации ведомства, на трассах республиканского значения продолжают работать 773 единиц техники.
При возникновении нештатной ситуации водители могут обратиться по короткому номеру 1403.
Напомним, по прогнозам синоптиков, сегодня в Казахстане ожидается снежная погода, в ряде регионов будут метель и гололед.
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