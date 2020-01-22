Ряд дорог закрыли в Казахстане из-за непогоды

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с плохими погодными условиями на 4 участках республиканских дорог ограничено движение, передает МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе МИИР РК, автодвижение ограничено на дорогах Усть-Каменогорск-Риддер-граница РФ, км 15-105 (Белоусовка-Риддер) (для грузового транспорта с прицепом и полуприцепом); Усть-Каменогорск-Шемонаиха-граница РФ, км 15-105 (Глубокое-Шемонаиха) (для грузового транспорта с прицепом и полуприцепом); Семей-Кайнар, км 8-144 (Семей-Саржал); Усть-Каменогорск-Шемонаиха-граница РФ, км 105-123 (Шемонаиха-граница РФ).

По информации ведомства, на трассах республиканского значения продолжают работать 773 единиц техники.

При возникновении нештатной ситуации водители могут обратиться по короткому номеру 1403.

Напомним, по прогнозам синоптиков, сегодня в Казахстане ожидается снежная погода, в ряде регионов будут метель и гололед.