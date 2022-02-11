Ряд дорог закрыли в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В связи с сильной метелью, гололедом и ухудшением видимости закрыты ряд дорог в Актюбинской области. Кроме того, полицейские рекомендуют водителям воздержаться от дальних поездок и не покидать пределы населенных пунктов, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.

«В связи с резким ухудшением погоды - метелью, гололедом, ухудшением видимости - департамент полиции рекомендует актюбинцам и гостям города строго соблюдать правила дорожного движения, не выезжать в дальнюю дорогу и не покидать пределы населенных пунктов», - говорит пресс-секретарь департамента полиции Актюбинской области Ерболат Саркулов.

Также в регионе закрыты ряд дорог.

Согласно сообщения ДЧС, вечером в связи с усилением ветра в 20 метров в секунду и метелью были закрыты трассы Сазды-Шубаркудук, Эмба-Шалкар, введено ограничение движения на трассе Самара-Шымкент на участке Маржанбулак-Западно-Казахстанская область.

Завтра в регионе, по сведениям синоптиков, ожидается сильный ветер 15-20 метров в секунду, сильный гололед.







