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Ряд дорог закрыли в Актюбинской области
АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В связи с сильной метелью, гололедом и ухудшением видимости закрыты ряд дорог в Актюбинской области. Кроме того, полицейские рекомендуют водителям воздержаться от дальних поездок и не покидать пределы населенных пунктов, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.
«В связи с резким ухудшением погоды - метелью, гололедом, ухудшением видимости - департамент полиции рекомендует актюбинцам и гостям города строго соблюдать правила дорожного движения, не выезжать в дальнюю дорогу и не покидать пределы населенных пунктов», - говорит пресс-секретарь департамента полиции Актюбинской области Ерболат Саркулов.
Также в регионе закрыты ряд дорог.
Согласно сообщения ДЧС, вечером в связи с усилением ветра в 20 метров в секунду и метелью были закрыты трассы Сазды-Шубаркудук, Эмба-Шалкар, введено ограничение движения на трассе Самара-Шымкент на участке Маржанбулак-Западно-Казахстанская область.
Завтра в регионе, по сведениям синоптиков, ожидается сильный ветер 15-20 метров в секунду, сильный гололед.
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