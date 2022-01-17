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Ряд дорог закрыли в Актюбинской области из-за метели

17 Января 2022 00:00
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Ряд дорог закрыли в Актюбинской области из-за метели

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актюбинской области из-за неблагоприятных условий погоды закрыты ряд дорог, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС области.

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В регионе наблюдается сильная метель, угроза сильного ветра с порывами до 18 метров в секунду. Из-за непогоды была закрыта дорога Актобе-Карабутак.

Во второй половине дня была закрыта дорога Шубаркудук-Караулкельды, наблюдается сильная метель. Также закрыта трасса Карабутак-Кызылорда, Эмба-Шалкар.

Вечером была закрыта трасса Карабутак-Костанай.

Сегодня РГП «Казгидромет» объявило штормовое предупреждение для Актюбинской области. В частности, ночью 17 января на северо-востоке Актюбинской области ожидаются низовая метель, ветер юго-западный, порывы 18 метров в секунду.


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#Акмолинская область   #Транспорт   #Безопасность   #Дороги   #Погода   #ДЧС  
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Автор:

Самал Ендибаева

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