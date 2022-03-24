Ряд дорог закрыли из-за непогоды в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Участки дорог в Павлодарской области закрыты из-за метели и плохой видимости, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В связи с ухудшением погодных условий (метель, плохая видимость) закрыто движение для всех видов транспорта на автодорогах: 23 марта с 11:30 - на участке автодороги Кызылорда-Павлодар (1135-1206-й километры), от посёлка Шидерты до границы Карагандинской области, с 12:30 - на участке автодороги Нур-Султан-Ерейментау-Шидерты (200-254-й километры), от посёлка Шидерты до границы Акмолинской области», - сообщили в департаменте полиции Павлодарской области.

По информации ДЧС, выставлены 2 поста на развилке дорог около посёлка Шидерты (2 единицы техники и 4 сотрудника местной полицейской службы). Скопились около 210 единиц техники: 150 легковых и 60 грузовых). Из-за этого на трассе образовался затор. Сотрудники МПС занимаются разворотом автотранспорта в обратном направлении и предотвращением образования затора. Подготовлено 2 пункта обогрева.

«23 марта с 14:30 на участке автодороги Кызылорда-Павлодар (1367-1206-й километры), от посёлка Ленинский до посёлка Шидерты, - сообщили о третьем из пяти закрытых участков дорог региона в ДЧС. - Выставлен 1 пост посёлка Ленинский (1 единица техники и 2 сотрудника МПС), 1 пост города Экибастуза (1 единица техники и 2 сотрудника МПС)».

По данным ведомства, там тоже имеется скопление порядка 50 машин: 30 легковых и 20 грузовых. Местная полицейская служба разворачивает технику в населённые пункты. Подготовлен 1 пункт обогрева в посёлке Ленинский.

«23 марта с 15:00 на участке автодороги «Ленинский-Иртышск-Русская Поляна-граница РФ» (0-272-й километры) от посёлка Ленинский до границы РФ, - назвали ещё один закрытый участок дорог в ведомстве. - Выставлены 2 поста на село Актогай (2 единицы техники и 4 сотрудника МПС), 1 пост на село Иртышск (2 единицы техники и 4 сотрудника МПС). Подготовлены 2 пункта обогрева в селе Актогай и селе Иртышск».

Всего в Павлодарской области выставлено 7 постов местной полицейской службы (7 машин и 14 сотрудников. Подготовлены 5 пунктов обогрева, 3 вахтовки и 1 автомобиль «ВЕЯ».

Два сотрудника пожарного поста № 14 на УАЗе за селом Торткудук, на 112-м разъезде, в 30 километрах от посёлка Шидерты, где у людей сломалась машина, спасли 3 человек, в том числе ребёнка, и эвакуировали их в пункт обогрева, расположенный в шидертинской гостинице «Сарухан». В медицинской помощи пострадавшие не нуждаются.

«23 марта с 17:00 в связи с ухудшением погодных условий (метель, плохая видимость) закрыто движение на 5 участках: автодороге областного значения Актогай-Шолаксор (0-164-й километры), Иртышск-станция Иртышск (0-67,1-я километра), Иртышск-Пятирыжск (0-6,2-я километра), Панфилова-Бестюбе (0-75,1-я километра), Беловка-Калкаман (0-61-й километры) для всех видов транспорта», - дополнили в департаменте.

Кроме того, 23 марта с18:30 в связи с ухудшением погодных условий (метель, плохая видимость) закрыто движение на участках а/д республиканского значения «Калкаман-Майкаин-Баянаул-Ботакара» (0-231 км) от п. Калкаман до границы Карагандинской области, «Ленинский-Аксу-Коктобе-Улкен Акжар» (0-215 км), от п. Ленинский до границы ВКО для всех видов автотранспорта.

С 19:00 в связи с ухудшением погодных условий (метель, плохая видимость) закрыто движение на 7 участках а/д областного значения «Павловка-Галицкое» (0-40 км), «Чернорецк-Ольгино-Успенка-Шарбакты» (0-149 км), «Шакат-Восточное-Шалдай» (0-121,6 км), «Майкаин-Экибастуз» (0-29 км), «Теренколь-Михайловка» (0-108 км), «Ивановка-Трофимовка» (0-95 км), «ЖанаЖулдыз-Петропавловка» (0-35 км) для всех видов транспорта.