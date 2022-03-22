Ряд дорог закрыли из-за непогоды: казахстанцев просят воздержаться от поездок

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанцев попросили воздержаться от дальних поездок. По информации КазАвтоЖол, непогода все еще сохраняется, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В четырех областях страны закрыт ряд дорог республиканского значения. Закрытыми остаются дороги в Акмолинской, Актюбинской, Карагандинской и Кызылординской областях», - сообщили в КазАвтоЖол.

В частности, по Акмолинской области введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодорогах:

«Жезказган-Петропавловск» км.377-445, уч.гр. Костанайской обл.-г.Державинск;

«Екатеринбург-Алматы» км. 1291-1353 уч. п.Жибек-жолы-гр.Карагандинской обл. участок дирекций платных дорог АО «НК «КазАвтоЖол»;

«Екатеринбург-Алматы» км. 1275-1291 уч. г.Нур-Султан - п.Жибек-жолы

«Нур-Султан-Кабанбай батыра-Нура-Темиртау» км. 36-51 уч. п.Кабанбай батыр-гр.Карагандинской области.

В Актюбинской области введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге «Актобе-Атырау-границы РФ» км. 12-90, участка Актобе-Кандыагаш.

В Карагандинской области введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодорогах:

«Жезказган-Петропавловск» км. 65-252, уч. п.Жезды-гр. Костанайской области.

«Екатеринбург-Алматы» км. 1353-1426 уч. гр.Акмолинской обл.-ПВП Темиртау. участок дирекций платных дорог АО «НК «КазАвтоЖол»»

«Екатеринбург-Алматы» км. 1426-1446 уч. ПВП Темиртау-г.Темиртау

«Екатеринбург-Алматы» км. 1446-1457 уч. г.Темиртау-г.Караганда

«Караганда-Аягоз-Бугаз» км. 17-217 уч. г.Караганда-г.Каркаралинск

«Кызылорда-Павлодар» км. 970-1066 уч. г.Караганда-п.Молодежный

«Екатеринбург-Алматы» км. 1505-1847 уч. п.Жумабек-г.Балхаш.

«Нур-Султан-Кабанбай батыра-Нура-Темиртау» км. 51-266 уч. гр.Акмолинской обл.-г.Темиртау.

В Костанайской области введено ограничение для всех видов автотранспорта на автодорогах:

«Жезказган-Петропавловск» км. 340-377 уч. от г. Аркалык - гр.Акмолинской обл.

«Жезказган-Петропавловск» км. 252-340, уч. гр.Карагандинской обл.-г.Аркалык.

В этой связи, граждан попросили не выезжать в дорогу на дальние расстояния.

«В случае возникновения внештатных ситуаций водителям и пассажирам рекомендуем обращаться в круглосуточный call-центр АО НК КазАвтоЖол по короткому номеру 1403. В ближайшие дни дорожные службы будут работать в усиленном режиме и патрулировать автодороги», - обратились в пресс-службе компании.



