РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:40, 22 Март 2022 | GMT +6

    Ряд дорог закрыли из-за непогоды: казахстанцев просят воздержаться от поездок

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанцев попросили воздержаться от дальних поездок. По информации КазАвтоЖол, непогода все еще сохраняется, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В четырех областях страны закрыт ряд дорог республиканского значения. Закрытыми остаются дороги в Акмолинской, Актюбинской, Карагандинской и Кызылординской областях», - сообщили в КазАвтоЖол.

    В частности, по Акмолинской области введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодорогах:

    «Жезказган-Петропавловск» км.377-445, уч.гр. Костанайской обл.-г.Державинск;

    «Екатеринбург-Алматы» км. 1291-1353 уч. п.Жибек-жолы-гр.Карагандинской обл. участок дирекций платных дорог АО «НК «КазАвтоЖол»;

    «Екатеринбург-Алматы» км. 1275-1291 уч. г.Нур-Султан - п.Жибек-жолы

    «Нур-Султан-Кабанбай батыра-Нура-Темиртау» км. 36-51 уч. п.Кабанбай батыр-гр.Карагандинской области.

    В Актюбинской области введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге «Актобе-Атырау-границы РФ» км. 12-90, участка Актобе-Кандыагаш.

    В Карагандинской области введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодорогах:

    «Жезказган-Петропавловск» км. 65-252, уч. п.Жезды-гр. Костанайской области.

    «Екатеринбург-Алматы» км. 1353-1426 уч. гр.Акмолинской обл.-ПВП Темиртау. участок дирекций платных дорог АО «НК «КазАвтоЖол»»

    «Екатеринбург-Алматы» км. 1426-1446 уч. ПВП Темиртау-г.Темиртау

    «Екатеринбург-Алматы» км. 1446-1457 уч. г.Темиртау-г.Караганда

    «Караганда-Аягоз-Бугаз» км. 17-217 уч. г.Караганда-г.Каркаралинск

    «Кызылорда-Павлодар» км. 970-1066 уч. г.Караганда-п.Молодежный

    «Екатеринбург-Алматы» км. 1505-1847 уч. п.Жумабек-г.Балхаш.

    «Нур-Султан-Кабанбай батыра-Нура-Темиртау» км. 51-266 уч. гр.Акмолинской обл.-г.Темиртау.

    В Костанайской области введено ограничение для всех видов автотранспорта на автодорогах:

    «Жезказган-Петропавловск» км. 340-377 уч. от г. Аркалык - гр.Акмолинской обл.

    «Жезказган-Петропавловск» км. 252-340, уч. гр.Карагандинской обл.-г.Аркалык.

    В этой связи, граждан попросили не выезжать в дорогу на дальние расстояния.

    «В случае возникновения внештатных ситуаций водителям и пассажирам рекомендуем обращаться в круглосуточный call-центр АО НК КазАвтоЖол по короткому номеру 1403. В ближайшие дни дорожные службы будут работать в усиленном режиме и патрулировать автодороги», - обратились в пресс-службе компании.



    Теги:
    Дороги Погода Костанайская область Транспорт Карагандинская область Главная Актюбинская область Акмолинская область
    Сейчас читают
    Сегодня, 09:57
    Определились все четвертьфиналисты турнира АТР 250 Astana Open
    Сегодня, 09:25
    Казахская диаспора в Кыргызстане поздравила старейшин с Международным днем пожилых людей
    Сегодня, 08:58
    Казахстанцу понадобилось меньше минуты для выхода в ¼ Азиады по борьбе куреш
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!