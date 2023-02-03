Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 455.65 eur/kzt 489.96

    rub/kzt 6.36 cny/kzt 67.18
Прогноз погоды
Астана-15-17℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Алматинская область

    Ряд дорог в Алматинской области закрыли из-за непогоды

    3 Февраля 2023, 09:15

    КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области в связи с плохими погодными условиями на нескольких участках республиканских дорог закрыли движение для всех авто, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По сообщению Алматинского областного филиала АО НК «КазАвтоЖол» и Алматинского областного филиала ТОО «Казахавтодор», 3 февраля с 00:00 в связи с ухудшением погодных условий (дождь с понижением температуры на минусовую) закрыто движение для всех видов автотранспорта на автодороге республиканского значения: «Алматы-Конаев» (25-67 км, Илийский район).

    Также закрыты движение для всех видов автотранспорта на автодорогах республиканского значения:

    - Алматы-Шелек-Хоргос с 25 км по 320 км (Енбекшиказахский район),

    - граница РФ на Екатеринбург-Алматы с 2436 км по 2214 км (Жамбылский район).

    - Алматы-Усть-Каменогорск (78-124 км, г.Конаев-с.Жоламан).

    С 7 утра закрыто движение для всех видов авто на дороге республиканского значения: «Алматы-Кокпек-Коктал-Хоргос» с 126 км по 172 км (с.Байсейт-с.Кокпек, Енбекшиказахский район район).

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматинская область Дороги
    Новости по теме
    Новости по теме
    В Атырауской области открыли движение по трассе Атырау-Астрахань
    Трассы в Костанайской и Жетысуской областях закрыты для всех видов транспорта из-за погоды
    Из-за непогоды закрыт участок автодороги в Атырауской области
    В Атырауской области открыли движение по трассе Атырау-Астрахань
    Популярное
    1 Судебные исполнители не смогут арестовывать все счета должников в РК
    2 Количество машин на дорогах в будние дни подсчитали в Алматы
    3 Новые пригородные маршруты планируют запустить в Алматинской области
    4 Завершилось выдвижение кандидатов в депутаты Мажилиса и маслихатов
    5 Казахстанку Сабину Мамадьярову нашли живой под завалами в Турции
    Новости партнеров