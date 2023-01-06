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Ряд дорог открыли для движения с улучшением погоды в РК

6 Января 2023, 16:51

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Ряд участков республиканских трасс в трех регионах открыли для движения в связи с улучшением погодных условий, передает МИА «Казинформ» cо ссылкой на пресс-службу компании «КазАвтоЖол».

На автодорогах республиканского значения Павлодарской области снято ограничение движения во всех направлениях для всех видов транспорта. Продолжаются работы в рамках зимнего содержания.

Движение также открыто на участке от границы Улытауской области до города Аркалык на автодороге Жезказган-Петропавловск.

К данному часу ограничение движения транспорта также полностью снято и в Костанайской области.


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