Ряд дорог открыли для движения с улучшением погоды в РК
6 Января 2023, 16:51
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Ряд участков республиканских трасс в трех регионах открыли для движения в связи с улучшением погодных условий, передает МИА «Казинформ» cо ссылкой на пресс-службу компании «КазАвтоЖол».
На автодорогах республиканского значения Павлодарской области снято ограничение движения во всех направлениях для всех видов транспорта. Продолжаются работы в рамках зимнего содержания.
Движение также открыто на участке от границы Улытауской области до города Аркалык на автодороге Жезказган-Петропавловск.
К данному часу ограничение движения транспорта также полностью снято и в Костанайской области.
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