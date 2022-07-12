12 Июля 2022 15:38

Ряд дополнительных налогов передадут в сельские бюджеты с 2024 года в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане продолжается работа над усилением финансовых возможностей сельских бюджетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно Бюджетному кодексу, в бюджетном процессе не допускаются взаимоотношения областного бюджета с бюджетами городов районного значения, сел, поселков, сельских округов. Кроме того, межбюджетные отношения основаны на четком разграничении функций и полномочий между уровнями государственного управления, едином распределении поступлений и расходов между республиканским, областным бюджетами, бюджетами городов республиканского значения, столицы, районными (городов областного значения) бюджетами, бюджетами городов районного значения, сел, поселков, сельских округов, а также на единстве и прозрачности методов определения межбюджетных трансфертов», - написал Премьер-Министр РК Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос.

Он также пояснил, что согласно Экологическому кодексу, поступления от оплаты за негативное воздействие на окружающую среду полностью направляются на мероприятия по охране окружающей среды, план которых утверждается уполномоченным органом и не подлежит передаче в бюджет четвертого уровня.

Продолжается укрепление местного самоуправления с усилением финансовых возможностей четвертого уровня бюджета.

«Учитывая, что аким сельского округа несет ответственность за рациональное и целевое использование собственниками земельных участков, с 2022 года на четвертый уровень бюджета переданы единый земельный налог, плата за пользование земельными участками, поступления от продажи земельных участков и плата за продажу права аренды земельных участков. Согласно Концепции развития МСУ до 2025 года предусмотрено снижение финансовой зависимости четвертого уровня бюджета от вышестоящего уровня при решении вопросов местного значения. Концепцией предусматривается передача сельским бюджетам с 2024 года дополнительных налогов и платежей (плата за пользование водными ресурсами; лицензионный сбор за право занятия отдельными видами деятельности; плата за пользование лицензиями на занятие отдельными видами деятельности (по хранению и реализации алкогольной продукции)», - добавил Премьер-Министр.