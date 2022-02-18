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Ряд домов в Нур-Султане временно отключат от водоснабжения

18 Февраля 2022 00:05
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Ряд домов в Нур-Султане временно отключат от водоснабжения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Несколько домов и зданий временно отключат от водоснабжения 18 февраля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Городской центр мониторинга и оперативного реагирования акимата г.Нур-султан.

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«С 10:00 до 20:00 будет отключена подача воды столичным абонентам по следующим адресам: улица Куйши Дина 12, 12/1, 12/2, 14; улица Сатпаева 13, 17, 17/1, 17/2», - сообщил Городской центр мониторинга и оперативного реагирования в Telegram.

Причина отключения - плановые работы на водопроводе.


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#Нур-Султан   #ЖКХ   #Акимат   #Вода  
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