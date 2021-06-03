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    11:25, 03 Июнь 2021 | GMT +6

    Ряд домов останется без горячей воды в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Ряд домов в Турксибском районе Алматы временно отключат от горячей воды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Подача горячего водоснабжения ряду жилых и иных зданий, расположенных на территории Турксибского района Алматы будет ограничена:

    - с 7-го по 11-е июня в контурах улиц:

    Суюнбая – Казакпаева – Белякова – Кожедуба;

    Свердлова – Хабаровская – Таштитова – Орджоникидзе;

    Сейфуллина – Терехина – Дулатова – Акан Серы;

    Клары Цеткин – Спасская – Кустанайская – Нурсая.

    - с 7-го по 18-е июня в микрорайоне Жулдыз-2, а также в контурах улиц:

    Рихарда Зорге – Молдагалиева – Чехова – Акан Серы;

    Лавренева – Дунентаева.

    «Ограничения вводятся из-за проведения ремонтных работ водогрейного оборудования в котельных. Запланированные в рамках подготовки городского теплокомплекса к предстоящему отопительному сезону эти мероприятия необходимы для минимизации рисков в процессах производства и передачи теплоэнергии потребителям в осенне-зимний период», - сообщили в ТОО «Алматинские тепловые сети».


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