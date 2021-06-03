Ряд домов останется без горячей воды в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Ряд домов в Турксибском районе Алматы временно отключат от горячей воды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Подача горячего водоснабжения ряду жилых и иных зданий, расположенных на территории Турксибского района Алматы будет ограничена:

- с 7-го по 11-е июня в контурах улиц:

Суюнбая – Казакпаева – Белякова – Кожедуба;

Свердлова – Хабаровская – Таштитова – Орджоникидзе;

Сейфуллина – Терехина – Дулатова – Акан Серы;

Клары Цеткин – Спасская – Кустанайская – Нурсая.

- с 7-го по 18-е июня в микрорайоне Жулдыз-2, а также в контурах улиц:

Рихарда Зорге – Молдагалиева – Чехова – Акан Серы;

Лавренева – Дунентаева.

«Ограничения вводятся из-за проведения ремонтных работ водогрейного оборудования в котельных. Запланированные в рамках подготовки городского теплокомплекса к предстоящему отопительному сезону эти мероприятия необходимы для минимизации рисков в процессах производства и передачи теплоэнергии потребителям в осенне-зимний период», - сообщили в ТОО «Алматинские тепловые сети».