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Ряд домов Наурызбайского и Алатауского районов Алматы отключат от газа

18 Октября 2018 16:51 107
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Ряд домов Наурызбайского и Алатауского районов Алматы отключат от газа

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - С 22 октября по 27 октября 2018 года в Наурызбайском и  Алатауском районах ряд домов отключат от газоснабжения, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КТГ Алматы.

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В Наурызбайском районе, в связи со строительством дороги по проекту «Пробивка пр. Абая», под отключение попадает 4499 вводов частного сектора и 8 вводов коллективного сектора в квадрате улиц: Садвакасова (мкр.Достык) - Пионерская (мкр.Достык) - Айбергенова (мкр. Шугыла) - пр.Райымбека; микрорайоны, которые попадают под отключение: мкр.Калкаман -1,2, мкр.Алтын Бесик.

В Алатауском районе, в связи со строительством транспортной развязки (перенос подземного газопровода среднего давления) по адресу: пр.Рыскулова, угол улицы Емцова, и проведением аварийно-восстановительных работ по адресу: пр.Рыскулова - р.Алматинка, под отключение от газоснабжения попадает 10801 ввод частного сектора и 155 вводов коллективного сектора в квадрате улиц: Б.Момышулы-Райымбека-Северное кольцо-северная сторона вдоль БАКа (мкр.Айгерим-1, мкр.Курылысши-1,2, мкр.Акбулак, мкр.Кок Кайнар, мкр.Шанырак-1,2, мкр.Туркестан, мкр.Заря Востока).

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Ключевые слова: Алматы,
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Автор:

Асель Асанова

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