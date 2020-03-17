Ряд должностных лиц в сфере культуры Атырауской области осудили за хищения из госказны

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Ряд должностных лиц в сфере культуры Атырауской области осуждены за хищение бюджетных средств в особо крупных размерах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по противодействию коррупции.

Антикоррупционной службой по Атырауской области ранее завершено досудебное расследование в отношении экс-руководителя ГУ «Управление культуры, архивов и документации Атырауской области» С. Сабыра, директора КГКП «Атырауская областная филармония имени Н. Жантурина» Г. Дуйсенгалиева, руководителя отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансово-экономической службы управления А. Рахматулиной и бухгалтера Г. Самариденовой.

С. Сабыр и другие подозревались в злоупотреблении должностными полномочиями и в хищении вверенных бюджетных средств в особо крупном размере путем обналичивания через аффилированных лиц под предлогом проведения культурно-массовых мероприятий.

16 марта текущего года приговором суда №2 г. Атырау С. Сабыр осужден к 7 годам лишения свободы в учреждении средней безопасности, Г. Дуйсенгалиев - к 7 годам ограничения свободы, Г. Самариденова и А. Рахматулина - к 7 годам лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания до 5 лет.

Осужденные должностные лица пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе.