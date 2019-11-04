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Ряд должностных лиц подозревается в коррупции в Шымкенте

4 Ноября 2019 12:41
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Ряд должностных лиц подозревается в коррупции в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционной службой города Шымкента начаты досудебные расследования в отношении ряда должностных лиц по подозрению в совершении коррупционных преступлений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по противодействию коррупции.

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Так, в получении взятки в сумме 1 млн. 200 тыс. тенге от директора ГККП «Музыкальный колледж» управления образования города за вынесение положительного решения по аудиторской проверке, проводимой в колледже за период 2018-2019 годы, изобличен руководитель службы внутреннего аудита акимата города.

В совершении аналогичного преступления подозревается и.о. заместителя начальника управления образования города, которая получила денежные средства в сумме 400 тыс. тенге от заведующей учебной частью средней школы за оказание содействия в сдаче тестов для назначения на должность директора школы.

Процессуальное задержание в отношении подозреваемых не применялось в связи с признанием вины и дачей обязательств о явке.

Окончательное решение о степени виновности подозреваемых будет вынесено судом.

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Ключевые слова: Коррупция, Другие государственные органы, Шымкент,
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