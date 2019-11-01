+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 2 °С
Алматы: 18 °С
USD 388.67 EUR 433.83
RUB 6.07 CNY 55.17
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Ряд должностных лиц осужден за коррупцию в Жамбылской области

1 Ноября 2019 13:48
Поделиться:
Ряд должностных лиц осужден за коррупцию в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционной службой Жамбылской области ранее окончено досудебное расследование в отношении следователя службы экономических расследований Акмолинской области Кобегенева К.Е., командира 2-го тяжело-гаубичного артиллерийского дивизиона в/ч 82796 майора Бастыбаева Р.Х. и гражданина Агдавлетова Б.К., подозреваемых в мошенничестве. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Новости по теме

За коррупцию подчиненных наказали руководителей в полиции СКО
Глава отдела архитектуры и градостроительства г.Семей подозревается в получении взятки Условно-досрочное освобождение хотят запретить в Казахстане Почему прекратили дело в отношении Багдата Манзорова

«Они подозревались в получении от командира 8-й тяжело-гаубичной артиллерийской батареи данной войсковой части капитана Мұратұлы Б. путем мошенничества 1 млн. 700 тыс. тенге из ранее оговоренных 9 млн. 106 тыс. тенге, якобы за оказание содействия в положительном решении вопроса по уголовному делу, расследуемому в отношении последнего. При этом преступные действия гражданина Агдавлетова были сопряжены с самовольным присвоением звания представителя власти (сотрудника органов прокуратуры). 30 октября т.г. приговором военного суда Алматинского гарнизона Кобегенев осужден к 7 годам лишения свободы и лишен квалификационного класса. Этим же приговором Бастыбаев осужден к 5 годам ограничения свободы с лишением воинского звания «майор» и Агдавлетов к 4,5 годам ограничения свободы», - говорится в распространенном сообщении.

Как отметили в ведомстве, указанные лица пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Жамбылская область,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив