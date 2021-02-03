Ряд депутатов принес присягу в Мажилисе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Берик Абдыгалиулы, Анатолий Бойчин, Юрий Жулин, Вера Ким, Юлия Кучинская и Айгуль Куспан принесли присягу в Мажилисе Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Клянусь верно служить народу Казахстана, укреплять целостность и независимость РК, строго подчиняться ее Конституции и законам, добросовестно выполнять возложенные на меня обязанности депутата», - так звучит присяга депутатов Парламента.

Спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин отметил, что выше упомянутые депутаты отсутствовали на первом заседании нижней палаты в 2021 году по уважительным причинам.

Напомним, 13 января был определен полный состав Мажилиса Парламента РК VII созыва. В Мажилис мандаты получили три политические партии, а также девять депутатов были избраны от Ассамблеи народа Казахстана.