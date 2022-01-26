Ряд чиновников наказали на заседании Совета по этике в Атырау
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырау на заседании Совета по этике рассмотрели дисциплинарные дела в отношении нескольких чиновников, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата региона.
«Руководитель аппарата акима Махамбетского района, несмотря на ранее наложенное дисциплинарное взыскание, в период своей временной нетрудоспособности, использовав служебный автотранспорт, нарушил требования законодательства. В связи с чем Советом по этике была внесена рекомендация об освобождении от занимаемой государственной должности», - говорится в сообщении пресс-службы.
«Наказание получил и руководитель Атырауского городского отдела занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния. Чиновник допустила грубость в отношении сотрудников. Совет вынес решение о наложении дисциплинарного взыскания в виде замечания.
«Также в связи с необоснованным досрочным снятием дисциплинарного взыскания и незаконным премированием акима Есбольского сельского округа должностными лицами акимата Индерского района в размере 656 609 тенге, решением Совета по этике внесено предложение об осуществлении мер о возврату премии в бюджет государства. А также рассмотрении дисциплинарной ответственности соответствующих должностных лиц», - рассказали в пресс-службе областного акимата.
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