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Ряд частных жилых домов отключили от тепла в Павлодаре

23 Января 2023, 15:46
Ряд частных жилых домов отключили от тепла в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Причиной стало повреждение на сети теплоснабжения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Выявлено повреждение на сети теплоснабжения по адресу: ул. Алтайская, 64. В настоящее время аварийной бригадой ТОО «Павлодарские тепловые сети» ведутся земляные работы по определению места повреждения и дальнейшего его устранения», - сообщили журналистам в пресс-службе акима города Павлодара.

Сейчас, по данным горакимата, отключен от тепла ряд частных жилых домов на улице Алтайская.

«Ориентировочное время устранения повреждения - до 17:00 часов 23 января», - добавили в администрации областного центра.


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