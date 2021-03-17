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Ряд центров по ранней диагностике онкозаболеваний создадут в Казахстане

17 Марта 2021 14:19
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Ряд центров по ранней диагностике онкозаболеваний создадут в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Алексей Цой поделился планами по обеспечению доступности и качества ранней диагностики всех форм злокачественных новообразований, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Развитие высокоэффективной ранней диагностики предусмотрены мероприятиями Комплексного плана путем увеличения услуг позитронэмиссионной томографии, создания ПЭТ-центров в городах Алматы, Семей, Актобе, Шымкент, Нур-Султан, дооснащения онкологических центров в регионах цифровыми рентген-аппаратами, магнитно-резонансными томографами, оборудованием для гистологической, иммуногистохимической и других методов диагностики, организации телемедицинского консультирования онкологических больных, внедрения международных телеконсультаций биообразцов опухолей через систему телепатологии», - написал Алексей Цой в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, с целью повышения доступности к современным методам диагностики предусмотрено проведение исследований с использованием КТ и МРТ пациентам с подозрением на онкологические заболевания.

«В 2020 году с учетом корректировок проведено 40 662 исследования (86,6% от плана), из них КТ - 24 074 (76,3% от плана) и МРТ - 16 588 (68,9% от плана). На сегодня в городе Алматы введен в эксплуатацию ПЭТ-центр, в городах Семей, Нур-Султан, Шымкент планируется запуск в 2021 году. За 2020 год ПЭТ исследованиями охвачено 12 401 пациентов. Кроме того, впервые в Казахстане внедрены телеконсультации международными экспертами с использованием системы телепатологии в диагностически сложных случаях», - перечислил министр.

«С помощью телепатологии за 2020 год проведено 4 671 международных консультаций, работа по данному направлению продолжается. Оснащение медицинским оборудованием региональных онкологических диспансеров/центров осуществляется согласно Комплексному плану за счет местного и республиканского бюджетов, а также в рамках государственногочастного партнерства», - заключил А. Цой.


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#Минздрав РК   #Здравоохранение  
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Азамат Сыздыкбаев

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