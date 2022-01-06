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Ряд банков второго уровня не будет начислять штрафы и пени за просроченные  платежи в период ЧП

Автор:  
Арайлым Мұрат
6 Января 2022, 18:59
Ряд банков второго уровня не будет начислять штрафы и пени за просроченные  платежи в период ЧП

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Ряд банков второго уровня, в частности Kaspi, Halykbank, не будут начислять штрафы и пении за просроченные платежи, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на телеканал «Хабар 24».

«Ряд банков второго уровня, в частности Kaspi, Halykbank, не будут начислять штрафы и пени за просроченные платежи с 5 по 19 января 2022 года. Об этом заявили в финансовых институтах. По данным организации, это связано с чрезвычайным положением в стране», - говорится в сообщении телеканала.

Ранее сообщалось, что в стране приостановлена работа всех финансовых организаций и банков второго уровня.

«Агентство по финансовому регулированию и развитию и Национальный банк РК в связи с проводимой антитеррористической операцией, сбоями в работе Интернета, а также для безопасности сотрудников и финансовых услуг сообщают о том, что с 6 января 2022 года приостанавливается работа всех финансовых организаций, в том числе банков второго уровня», - проинформировал пресс-секретарь Национального банка РК Олжас Рамазанов.

Также в стране приостановлена работа всех ЦОНов.


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