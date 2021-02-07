Ряд автодорог закрыт в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области из-за погодных условий продолжает оставаться закрытым ряд автодорог, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

На автодорогах республиканского значения, по данным АО НК «Казавтожол», 7 февраля с 13:30 закрыта автодорога «Кокшетау-Рузаевка» на 0-61 км (город Кокшетау - граница СКО).

Кроме того, ограничено движения для всех видов автотранспорта на шести участках автодорог республиканского значения. С 19:45 6 февраля - автодорога «Екатеринбург-Алматы» на 917-1247 км (поселок Жаксы – город Нур-Султан), автодорога «Жаксы-Есиль-Бузулук» на 0-65 км (поселок Жаксы – город Есиль), автодорога «Костанай-Аулиеколь-Сурган» на 232-260 км (граница Костанайской области – поселок Сурган), автодорога «Жезказган-Петропавловск» на 377-595 км (граница Костанайской области - граница СКО). И 7 февраля с 00:30 - автодорога «Нур-Султан-Петропавловск» на 18-231 км (город Нур-Султан – город Щучинск), а с 11:45 – автодорога «город Нур-Султан - Петропавловск» на 304-341 км (город Кокшетау – граница СКО).

Ограничено также движение для всех видов автотранспорта на 24 участках автодорог областного значения 7 февраля с 11:45. В Атбасарском районе это автодороги «Атбасар-Кийма» (км 0-80), «Атбасар-Сочинское» (км 0-97,1), «Атбасар-Шуйское-Макеевка» (км 0-36), «Подъезд №2 к городу Атбасар» (км 0-4). В Аккольском районе это автодороги «Новый Колутон-Акколь-Азат-Минский» (км 0-200,3), «Акколь-Азат» - Новорыбинка (км 0-25,1), «Азат-Степногорск» (км 0-41), «Малый Барап-Кордон» (км 0-14), «Акколь-Азат»-Кайнар (км 0-11). В Жаксынском районе - автодороги «Жаксы-Державинск» (км 0-91), «Кийма-Терсакан» (км 0-49,2), в Жаркаинском районе - автодороги «Жаксы-Державинск» (км 91-140), «Державинск-Кумсуат» (км 0-58,2), «Донское-Костычево» (км 0-32), в Есильском районе – автодороги «Бузулук-Алматинский» (км 0-57), «Еленовка-Чистополье-Есиль» (км 0-38), «Есиль-Свободное-Раздольное» (км 0-34), «Красивое-Ярославка-Раздольное» (км 0-26,6), в Сандыктауском районе - «Балкашино-Шантобе» (км 0-56), «Петровка-Острогорка-Мариновка» (км 0-108), «Кокшетау-Атбасар»-Веселое (км 0-24),в Астраханском районе - «Новочеркасское-Егиндыколь»-Жантеке (км 0-53), «Новочеркасское-Егиндыколь»-Кайнарское (км 0-52), в Буландынском районе - «Жалтыр-Макинск» (км 0-122,6).