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Ружья, патроны и радиостанцию нашли в сарае у жителя Алматы

21 Февраля 2022 12:43
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Ружья, патроны и радиостанцию нашли в сарае у жителя Алматы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Алматы задержан 26-летний гражданин за незаконное хранение оружия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В Алматы задержан гражданин 1996 года рождения, у которого в сарае обнаружены и изъяты 3 нарезных и 10 гладкоствольных ружья, пневматическая винтовка и пистолет, а также 5 резиновых палок, деревянная бита, радиостанция, саперная лопата и более тысячи патронов разного калибра похищенные с охотничьего магазина», - сообщил заместитель начальника управления Комитета административной полиции МВД РК Даурен Козыбаков в ходе онлайн-брифинга.

У еще одного 46-летнего гражданина, по данным МВД, изъяли травматический пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами, 1 магазин и 8 патронов калибра 9 мм.

Всего после режима чрезвычайного положения, действовавшего в Казахстане в январе, за незаконное хранение и ношение оружия и боеприпасов задержано 459 лиц. Обнаружено и изъято 792 штуки огнестрельного оружия и 787 штук специальных средств и боеприпасов.

Ранее сообщалось, что атырауские полицейские задержали преступную группу из 9 человек, незаконно хранивших и перевозивших оружие.

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#Алматы   #Борьба с преступностью   #Происшествия   #МВД РК   #Регионы  
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Автор:

Анеля Касымова

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