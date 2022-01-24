Ружья и боеприпасы обнаружили у двоих жамбылцев

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Рейдовые мероприятия по обнаружению похищенного оружия во время массовых беспорядков проводят жамбылские полицейские, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Сарысуском районе проводятся мероприятия по проверке оружия. В целях выявления оружия, похищенного в ходе массовых беспорядков, произошедших в начале января этого года, сотрудники полиции проводят проверку объектов незавершенного строительства, заброшенных зданий, прилегающих к селам и других территорий», - пояснили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области.

В ходе рейдовых мероприятий у 43-летнего жителя села Досбол Сарысуского района выявлено незарегистрированное гладкоствольное охотничье ружье 12 калибра, 10 штук боеприпасов, 5 гильз и 4 самодельных ножа.

У 24-летнего жителя того же села было обнаружено незаконно хранящееся охотничье ружье 12 калибра и 24 единицы боеприпасов 12 калибра.

В отношении указанных лиц составлен протокол по статье 482 КоАП РК (Незаконное приобретение, передача, реализация, хранение, ношение, перевозка оружия).









Департамент полиции Жамбылской области напоминает, что граждане, сообщившие о расположении оружия, боеприпасов, специальных средств или добровольно сдавшие его в полицию, к уголовной и административной ответственности привлекаться не будут. Анонимность гарантируется.

«Если вы владеете информацией о похищенном оружии, боеприпасах и специальных средствах, просим позвонить на пульт «102», - отметили в ведомстве.

Напомним, 20 января в Жамбылском районе обнаружен схрон оружия, в котором было восемь автоматов, 17 магазинов к нему, один ручной гранатомет, газо-травматическое ружье 12 калибра, винчестер и штык-нож.