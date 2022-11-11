ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Ружье в пакете с продуктами обнаружили у жительницы Талдыкоргана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Вооруженную огнестрельным оружием женщину полицейские задержали в набережной зоне у реки Каратал. Охотничье ружье с укороченным стволом она несла в полиэтиленовом пакете вперемешку с продуктами питания.

«Ружье оказалось без патронов и покрыто ржавчиной. В своих показаниях задержанная пояснила, что нашла его на берегу и планировала сдать на металлолом. Сейчас оружие направлено на экспертизу для установления его пригодности к стрельбе. По факту начато расследование», – сообщили в полиции Талдыкоргана.

На территории Жетысуской области продолжается отработка «Правопорядок», за два дня которого из незаконного оборота изъято 8 единиц огнестрельного оружия, в их числе один пистолет Макарова, а также 8 патронов.

Фото: polisia.kz