Ружье прятал в нежилом доме житель СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области полицейские проверяют владельцев оружия, усилили работу по выявлению фактов незаконного его хранения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, одна из целей этой работы – не допустить проникновения оружия в криминальную среду.

«Порой люди держат в оружейных сейфах посторонние предметы, не следят за рабочим состоянием сигнализации, установка которой обязательна для владельцев оружия, проживающих в городах. В таких случаях оружие временно изымается до устранения нарушений. Убедительно просим жителей области ответственно относиться к хранению опасных предметов», - сказал первый заместитель начальника департамента полиции Канат Айтбаев.

В качестве примера он привел ситуацию с хранением незарегистрированного ружья в кладовке нежилого дома. В таком случае риск хищения возрастает. Оружие у жителя Кызылжарского района полицейские изъяли, мужчину привлекли к ответственности.

Всего за две недели стражи порядка изъяли шесть единиц незаконно хранящегося гладкоствольного оружия, выявили девять нарушений правил хранения и сроков регистрации.