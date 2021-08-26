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Ружье изъяли у жителя Кызылординской области

26 Августа 2021 21:38
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Ружье изъяли у жителя Кызылординской области

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Полицейские изъяли оружие у жителя Кызылординской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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В ходе оперативно-профилактического мероприятия «Правопорядок» сотрудниками Жалагашского районного отдела полиции в ауле Жанадария задержан 42-летний житель района за незаконное ношение двуствольного охотничьего ружья 16-калибра, марки «ТОЗ», не зарегистрированного в органах внутренних дел.

По выявленному факту составлен административный протокол по статье 482 кодекса Республики Казахстан Об административных правонарушениях (Незаконное приобретение, передача, реализация, хранение, ношение, перевозка гладкоствольного, газового оружия и патронов к нему, не зарегистрированных в органах внутренних дел, а равно электрического оружия, пневматического оружия с дульной энергией свыше 7,5 джоулей, калибром более 4,5 миллиметров). Материал направлен в суд. ​ ​ ​


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#Кызылординская область   #МВД РК  
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