Ружье изъяли у жителя Кызылординской области
КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Полицейские изъяли оружие у жителя Кызылординской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
В ходе оперативно-профилактического мероприятия «Правопорядок» сотрудниками Жалагашского районного отдела полиции в ауле Жанадария задержан 42-летний житель района за незаконное ношение двуствольного охотничьего ружья 16-калибра, марки «ТОЗ», не зарегистрированного в органах внутренних дел.
По выявленному факту составлен административный протокол по статье 482 кодекса Республики Казахстан Об административных правонарушениях (Незаконное приобретение, передача, реализация, хранение, ношение, перевозка гладкоствольного, газового оружия и патронов к нему, не зарегистрированных в органах внутренних дел, а равно электрического оружия, пневматического оружия с дульной энергией свыше 7,5 джоулей, калибром более 4,5 миллиметров). Материал направлен в суд.
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