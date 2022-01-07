РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    02:00, 07 Январь 2022 | GMT +6

    Ружье изъяли на блокпосту в Павлодаре

    None
    None
    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодаре установили блокпост. Стражи порядка проверяют выезжающие и въезжающие автомашины. Во время проверки у села Кенжеколь в салоне авто было обнаружено ружье, оно изъято, по данному факту проводится проверка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

    Согласно требованиям чрезвычайного положения оружие и боеприпасы у физических и юридических лиц подлежат временному изъятию.

    В рамках введенного в стране режима ЧП проводятся досмотровые мероприятия, с целью выявления запрещенных предметов, оружия и наркотических средств.

    Напомним, Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал Указ «О введении чрезвычайного положения в Павлодарской области».

    Виновные лица за нарушение требований режима чрезвычайного положения подлежат уголовной и административной ответственности.
    Теги:
    МВД РК ЧП-2022 Правоохранительные органы Павлодарская область
    Сейчас читают
    Сегодня, 13:58
    Казахстанская боксерша Наталья Богданова гарантировала себе медаль Азиады
    Сегодня, 13:46
    Взрыв произошел в Анкаре
    Сегодня, 13:23
    На каких улицах Астаны ведется сроительство «ливневок»
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!