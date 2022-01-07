Ружье изъяли на блокпосту в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодаре установили блокпост. Стражи порядка проверяют выезжающие и въезжающие автомашины. Во время проверки у села Кенжеколь в салоне авто было обнаружено ружье, оно изъято, по данному факту проводится проверка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

Согласно требованиям чрезвычайного положения оружие и боеприпасы у физических и юридических лиц подлежат временному изъятию.

В рамках введенного в стране режима ЧП проводятся досмотровые мероприятия, с целью выявления запрещенных предметов, оружия и наркотических средств.

Напомним, Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал Указ «О введении чрезвычайного положения в Павлодарской области».