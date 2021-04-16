Ружье 1958-го года выпуска изъяли у жителя СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области полицейские изъяли у сельчанина ружье с нарезным стволом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, 44-летний житель Мамлютского района утверждает, что комбинированное ружьё «Белка» 1958 года выпуска с одним нарезным стволом нашел в лесу. Оружие изъяли и направили на экспертизу. Теперь мужчине придется нести ответственность по уголовной статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств». Санкция ее предусматривает крупный штраф либо ограничение свободы до 5 лет, либо лишение свободы на тот же срок. Всего этого можно было избежать, если мужчина сразу сдал найденное оружие в полицию.

С 20 апреля в области вновь стартует акция по добровольно-возмездной сдаче незаконно хранящихся огнестрельного, травматического оружия и боеприпасов. Сумма выплаты будет зависеть от его состояния и пригодности к стрельбе.

В департаменте полиции отметили, что чаще всего североказахстанцы сдают незарегистрированные охотничьи ружья. Обычная выплата за них — 30 МРП, что составляет более 61 тысячи тенге.

На проведение акции выделено 1,5 миллиона тенге. Со следующего года средств на выплату за сдачу незаконно хранящегося оружия не предусмотрено.