Рустема Кудайбергенова и Ангелину Лукас поздравил аким Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Жамбылской области чествовали чемпионов международных состязаний Рустема Кудайбергенова и Ангелину Лукас, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе акимата Жамбылской области, глава региона Ербол Карашукеев принял кандидата в мастера спорта по смешанным боевым единоборствам (ММА) Рустема Кудайбергенова и мастера спорта международного класса по боксу Ангелину Лукас.

Как сообщалось, 9 сентября боец из Казахстана Рустем Кудайбергенов нокаутировал россиянина Низамуддина Рамазанова в титульном поединке в легкой весовой категории на турнире промоушна Alash Pride в Астане.

26 августа казахстанская боксерша Ангелина Лукас (4-0, 2 КО), чемпионка мира по версиям WBC и IBO, одержала пятую победу в профессиональной карьере и успешно защитила свой чемпионский пояс. Выступив на вечере бокса в Стамбуле, спортсменка из Тараза успешно защитила свой чемпионский пояс по версии UBO, нокдауном одолев соперницу из Танзании Стумаи Муки (7-3, 0 КО).

Рустема Кудайбергенова тренирует Дархан Адильбеков. Ангелина Лукас тренировалась под руководством заслуженного казахстанского тренера по боксу Феликса Цоя.

Отметим, что Жамбылская область всегда считалась в боксе кузницей талантов. С 1980 года жамбылский регион постоянно отправлял на чемпионаты мира или Олимпиады своих представителей. Почетный гражданин Жамбылской области Феликс Цой воспитал целую плеяду звезд бокса, в числе которых Рашид Кабиров, Болат Жумадилов, Бахтияр Тлегенов, Ангелина Лукас, Фируза Шарипова.

Глава региона особо отметил заслуги и вклад спортсменов в развитие отечественного спорта, подчеркнув, что в стране по поручению Главы государства уделяется особое внимание развитию спорта, создаются условия для того, чтобы молодежь занималась физической культурой и спортом.

Спортсмены поделились своими впечатлениями от выступлений на международных состязаниях и рассказали о планах на будущее. Ербол Карашукеев пожелал спортсменам успехов и побед в предстоящих поединках.

В ходе встречи был поднят также вопрос о выделении земельного участка для строительства спортивного зала. Аким области дал поручения управлению физической культуры и спорта изучить этот вопрос, отметили в пресс-службе ведомства.