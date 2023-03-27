КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Рустем Рыскалиулы стал руководителем управления мобилизационной подготовки Карагандинской области. До настоящего назначения он занимал должность заместителя акима Шетского района, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Рүстем Рысқалиұлы родился в 1988 году. У него два высших образования – окончил КарГУ имени Е. А. Букетова и Карагандинский университет «Болашак».

Трудовую деятельность начал в 2011 году в органах внутренних дел.

С 2016 года работал главным специалистом – юристом в управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области.

С 2018 по 2021 год – главный специалист отдела государственно-правовой работы аппарата акима области.

С сентября 2021 года и до настоящего назначения занимал должность заместителя акима Шетского района.