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Рустем Рыскалиулы стал руководителем управления мобилизационной подготовки Карагандинской области

Автор:  
Агата Мухамеджанова
27 Марта 2023, 10:40
Рустем Рыскалиулы стал руководителем управления мобилизационной подготовки Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Рустем Рыскалиулы стал руководителем управления мобилизационной подготовки Карагандинской области. До настоящего назначения он занимал должность заместителя акима Шетского района, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Рүстем Рысқалиұлы родился в 1988 году. У него два высших образования – окончил КарГУ имени Е. А. Букетова и Карагандинский университет «Болашак».

Трудовую деятельность начал в 2011 году в органах внутренних дел.

С 2016 года работал главным специалистом – юристом в управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области.

С 2018 по 2021 год – главный специалист отдела государственно-правовой работы аппарата акима области.

С сентября 2021 года и до настоящего назначения занимал должность заместителя акима Шетского района.


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Фото: акимат Карагандинской области

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