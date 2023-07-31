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    16:24, 31 Июль 2023 | GMT +6

    Рустем Курманов стал заместителем акима СКО

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    Photo: 018.kz
    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Заместителем акима Северо-Казахстанской области стал бывший вице-министр сельского хозяйства Рустем Курманов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Р. Курманов родился в Северо-Казахстанской области, ему 42 года.

    Окончил Кокшетауский государственный университет имени Ш. Уалиханова по специальности «экономист-менеджер в отраслях АПК», аспирантуру этого же вуза по специальности «экономика и управление народным хозяйством (сельское хозяйство)». Кандидат экономических наук.

    Трудовой путь начал с должности ведущего, главного специалиста отдела экономического анализа Акмолинского областного территориального управления МСХ РК.

    Работал начальником отдела экономического анализа, отдела государственных закупок и экономического анализа Акмолинской областной территориальной инспекции Комитета государственной инспекции в АПК МСХ РК, управления департамента по развитию перерабатывающей промышленности и агропродовольственных рынков, и.о. директора департамента по развитию перерабатывающей промышленности и агропродовольственных рынков, директором департамента инвестиционной политики, департамента Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе председателем Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, корпус «А» МСХ РК.

    Был руководителем Секретариата Комитета АПК, управляющим директором - директором департамента агропромышленного комплекса и пищевой промышленности НПП «Атамекен», и.о. советника министра сельского хозяйства Республики Казахстан, советника министра сельского хозяйства Республики Казахстан.

    Последняя должность - вице-министр сельского хозяйства РК.

    Р. Курманов сменил на посту бывшего заместителя акима области Даурена Жандарбека, который уволился по собственному желанию на прошлой неделе.


    Теги:
    Акимат Назначения Северо-Казахстанская область
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