Рустем Бигари: Со следующего года отменяются квоты на стипендию «Болашак»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Со следующего года отменяются все виды квот на стипендию «Болашак». Об этом сообщил вице-министр образования и науки РК Рустем Бигари на брифинге Службы центральных коммуникаций при Президенте РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вчера прошло очередное заседание Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом. Как вы знаете, стипендия «Болашак» была определена более 26 лет назад, 5 ноября 1993 года. За это время было присуждено более 13 тысяч стипендий и подготовлено более 10 тысяч специалистов для экономики Казахстана. Из общего числа больше 50 процентов – по социально-гуманитарным специальностям, 30 процентов – это инженерно-технические, далее медицинские и творческие специальности», – сказал Р. Бигари.

По его словам, на прошедшем вчера заседании Комиссии были присуждены стипендии «Болашак» 234 молодым казахстанцам на обучение в магистратуре и докторантуре. При этом 92 процента стипендий присуждены по программам магистратуры, и 8 процентов – докторантуры.

Как отметил Р. Бигари, в этом году программа «Болашак» снова стала популярной, к ней появился большой интерес и был большой конкурс. Членам комиссии пришлось выбирать лучших из лучших.

Вице-министр также сообщил, что по поручению председателя Комиссиии Госсекретаря РК Крымбека Кушербаева был внесен проект новых правил программы «Болашак». В следующем году к претендентам будут предъявлены новые требования.

В частности, будет уделено больше внимания приоритетным специальностям, то есть программа будет заниматься точечной, целевой подготовкой специалистов. Поскольку претенденты на стипендию в настоящее время достаточно хорошо владеют английским языком, в следующем году планируется отказаться от языковой подготовки перед отправлением стипендиата за рубеж. В то же время будут повышены требования к уровню знаний претендентов, полученных в вузе.

«Еще одно новшество – мы откажемся от всех видов квот. В отличие от текущей ситуации, когда есть квоты для государственных служащих, для инженерно-технических специальностей, эти квоты будут отменены. Будет один общий конкурс и целевая подготовка, как я уже говорил. Также я хотел бы отметить, что если сегодня у нас около 400 приоритетных вузов в мире, то в соответствии с новыми требованиями будет отдаваться предпочтение лучшим вузам по специальностям, а не просто в рейтинге. Потому что бывают случаи, когда вуз имеет достаточно высокий рейтинг и, тем не менее, не может быть таким же по отдельным специальностям», – сказал вице-министр.

Рустем Бигари также сообщил, что планируется сделать процедуру отбора среди претендентов более прозрачной за счет цифровизации.