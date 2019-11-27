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Рустем Бигари: Со следующего года отменяются квоты на стипендию «Болашак»

27 Ноября 2019 17:57
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Рустем Бигари: Со следующего года отменяются квоты на стипендию «Болашак»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Со следующего года отменяются все виды квот на стипендию «Болашак». Об этом сообщил вице-министр образования и науки РК Рустем Бигари на брифинге Службы центральных коммуникаций при Президенте РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Вчера прошло очередное заседание Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом. Как вы знаете, стипендия «Болашак» была определена более 26 лет назад, 5 ноября 1993 года. За это время было присуждено более 13 тысяч стипендий и подготовлено более 10 тысяч специалистов для экономики Казахстана. Из общего числа больше 50 процентов – по социально-гуманитарным специальностям, 30 процентов – это инженерно-технические, далее медицинские и творческие специальности», – сказал Р. Бигари.

По его словам, на прошедшем вчера заседании Комиссии были присуждены стипендии «Болашак» 234 молодым казахстанцам на обучение в магистратуре и докторантуре. При этом 92 процента стипендий присуждены по программам магистратуры, и 8 процентов – докторантуры.

Как отметил Р. Бигари, в этом году программа «Болашак» снова стала популярной, к ней появился большой интерес и был большой конкурс. Членам комиссии пришлось выбирать лучших из лучших.

Вице-министр также сообщил, что по поручению председателя Комиссиии Госсекретаря РК Крымбека Кушербаева был внесен проект новых правил программы «Болашак». В следующем году к претендентам будут предъявлены новые требования.

В частности, будет уделено больше внимания приоритетным специальностям, то есть программа будет заниматься точечной, целевой подготовкой специалистов. Поскольку претенденты на стипендию в настоящее время достаточно хорошо владеют английским языком, в следующем году планируется отказаться от языковой подготовки перед отправлением стипендиата за рубеж. В то же время будут повышены требования к уровню знаний претендентов, полученных в вузе.

«Еще одно новшество – мы откажемся от всех видов квот. В отличие от текущей ситуации, когда есть квоты для государственных служащих, для инженерно-технических специальностей, эти квоты будут отменены. Будет один общий конкурс и целевая подготовка, как я уже говорил. Также я хотел бы отметить, что если сегодня у нас около 400 приоритетных вузов в мире, то в соответствии с новыми требованиями будет отдаваться предпочтение лучшим вузам по специальностям, а не просто в рейтинге. Потому что бывают случаи, когда вуз имеет достаточно высокий рейтинг и, тем не менее, не может быть таким же по отдельным специальностям», – сказал вице-министр.

Рустем Бигари также сообщил, что планируется сделать процедуру отбора среди претендентов более прозрачной за счет цифровизации.

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Ключевые слова: Образование,
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Автор:

Мейрамбек Байгарин

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