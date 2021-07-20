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    18:28, 19 Июль 2021 | GMT +6

    Рустем Бигари освобожден от должности вице-министра образования и науки РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Постановлением Правительства РК Бигари Рустем Айдарбекулы освобожден от должности вице-министра образования и науки Республики Казахстан согласно поданному заявлению. Об этом сообщает пресс-служба Премьер-Министра РК, передает МИА «Казинформ».

    Рустем Бигари родился в 1976 году в Кокшетау.

    Окончил Кокшетауский педагогический институт им. Ш. Уалиханова, Кокшетауский институт экономики и менеджмента, Бостонский Университет.

    Трудовую деятельность начал в 1999 году в должности консультанта Комитета мониторинга программ и проектов Национального экологического центра устойчивого развития РК.

    В 2006-2018 гг. занимал различные должности в Администрации Президента РК.

    С июня 2018 года по настоящее время являлся вице-министром образования и науки РК.


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