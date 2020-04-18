Рустами Эмомали стал спикером верхней палаты парламента Таджикистана

ДУШАНБЕ. ХОВАР – КАЗИНФОРМ - В Таджикистане избрали спикера верхней палаты парламента. Им стал Рустами Эмомали, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальной информагентство Таджикистана «Ховар».

В соответствии со статьей 3 Положения Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан фамилия и имя предложенного кандидата на пост спикера были вписаны в бюллетени тайного голосования. Члены Маджлиси милли тайным голосованием поддержали кандидатуру Рустами Эмомали на должность председателя Маджлиси милли Маджлиси Оли, сообщило агентство «Ховар».

Рустами Эмомали родился 19 декабря 1987 года. Один из девяти детей (старший из двух сыновей) президента Таджикистана Эмомали Рахмона и Азизмо Асадуллоевой.

В 2008 году окончил Таджикский национальный университет в Душанбе по специальности «мировая экономика и международные отношения», в 2011 году являлся слушателем в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации в Москве по специальности «государственное и муниципальное управление», а в 2014 году Академию Министерства внутренних дел Республики Таджикистан по специальности «правовед».

В 2006 году в 19-летнем возрасте вступил в правящую и пропрезидентскую Народно-демократическую партию Таджикистана. В том же году параллельно с учёбой начал работать в качестве главного специалиста отдела сотрудничества со Всемирной торговой организацией Министерства экономического развития и торговли Республики Таджикистан. В апреле 2009 года перешёл на работу в качестве исполняющего обязанности начальника управления поддержки предпринимательства в Государственном комитете по инвестициям и управлению государственным имуществом Республики Таджикистан и в июне 2009 года назначен полноценным начальником данного управления.

В 2011—2012 годах работал в должности начальника Управления организации борьбы с таможенными правонарушениями Таможенной службы при Правительстве Республики Таджикистан. В 2012—2013 годах работал в качестве заместителя начальника Таможенной службы при Правительстве Республики Таджикистан. В 2013—2015 годах являлся начальником Таможенной службы при Правительстве Республики Таджикистан. Указом Президента Республики Таджикистан от 16 марта 2015 года назначен директором Агентства по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией Республики Таджикистан.

Указом Президента Республики Таджикистан от 4 апреля 2017 года назначен главой города Душанбе.

17 апреля 2020 года на первой сессии Национального совета Высшего собрания Республики Таджикистан шестого созыва избран председателем.