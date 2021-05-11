Рустам Минниханов: Большая трагедия для всей страны, мы потеряли семь детей

КАЗАНЬ. ТАТАР-ИНФОРМ – КАЗИНФОРМ - Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов выступил с официальным комментарием перед федеральными каналами. Он сообщил, что во время теракта в казанской гимназии №175 погибли семь школьников, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ИА «Татар-Информ».

«Большая беда. Мы потеряли семь детей. Ученики 8-го класса — четверо мальчиков, три девчонки. Они погибли здесь, на третьем этаже. Шестнадцать человек — 12 детей, четверо взрослых — сейчас в госпитале», — рассказал руководитель республики.

По словам Президента Татарстана, террорист арестован. Ему 19 лет, у него было официально зарегистрированное оружие. Были ли у него пособники, пока не определено. Все силы развернуты, идут следственные действия.

Президент РТ подчеркнул, что и школе, и семьям погибших и пострадавших будет оказана вся необходимая помощь.

«Сегодня большая трагедия для всей нашей республики и для всей нашей страны. Мы очень сожалеем, что так получилось», — резюмировал Рустам Минниханов.

На видео корреспондента ИА «Татар-информ» также попал фрагмент работы Президента Татарстана на месте трагического инцидента.

Сегодня утром в здание казанской гимназии 175 ворвался вооруженный преступник. Место происшествия оцепили сотрудники правоохранительных органов.

К месту трагедии прибыл Президент Татарстана Рустам Минниханов, Премьер-министр РТ Алексей Песошин, руководитель Аппарата Президента РТ Асгат Сафаров, министр внутренних дел по РТ Артем Хохорин и прокурор Татарстана Илдус Нафиков.

Казанская гимназия 175 открыта в 2006 году в Советском районе Казани, здесь учатся около 1,1 тыс. школьников. Гимназия имеет 46 учебных классов и лабораторий, два спортзала медицинский кабинет, актовый зал, столовую, и библиотеку с читальным залом. Также в школе есть два компьютерных кабинета, мобильный компьютерный класс, лекционный зал. В гимназии преподают 57 учителей, директором является Амина Валеева.



