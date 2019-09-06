Русло реки Селеты обследуют специалисты в Северном Казахстане

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Комиссии Северо-Казахстанской, Акмолинской и Павлодарской областей обследовали русло реки Селеты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям СКО, каждый год в период паводка при переполнении находящегося в Акмолинской области Селетинского водохранилища производятся повышенные сбросы в русло Селеты. Под угрозой оказываются североказахстанские села Каратал и Кулыколь Уалихановского района, нарушается работа гидротехнических сооружений, регулирующих систему лиманного орошения, и систем энергоснабжения.

Рабочие группы начали свою работу с посещения села Кулыколь. Затем поехали на участки, подверженные риску подтопления в период повышенных сбросов воды. На участке дороги между сёлами Кулыколь и Каратал в прошлом году из-за подъёма воды было прервано сообщение. На гидротехническом сооружении «Сегіз көз» в этом году конструкция не выдержала напора воды и 4 трубы разрушились из-за подмыва грунта.

«Рабочие группы осмотрели гидротехническое сооружение «Екі көз», расположенное на территории Кулыкольского сельского округа. Оно определяет уровень продвижения водяного потока реки Селеты, который движется по направлению села Шолаксор Актогайского района Павлодарской области», - сообщили в пресс-службе.

На Селетинском водохранилище рабочие группы трех областей обсудили дальнейшую координацию и взаимодействие по вопросам накопления и сброса воды с Селетинского водохранилища в период паводка.