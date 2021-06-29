Русло реки Букпы очистили карагандинцы

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Сотрудники Центра разрешения конфликтов «Диалог» совместно с активными жителями Караганды провели субботник на реке Букпе. Очистить русло от пластика, автомобильных шин и другого мусора вышли 50 человек. Они собрали около ста мешков отходов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В наш центр обратились активисты города. Они хотели очистить реку, но не знали, как организовать вывоз мусора, где взять дополнительный инвентарь. К тому же нужна была информационная поддержка, чтобы привлечь на субботник всех желающих. Мы обратились в акимат. Нам помог аким района имени Казыбек би Нурлан Рыстин. Наши сотрудники тоже с удовольствием поучаствовали в этом благом деле», – рассказали работники центра «Диалог».

Участники субботника признаются, что были шокированы тем состоянием, в котором находится река. Залежи бытового и строительного мусора, пищевые отходы, пластик, автомобильные покрышки, обломки мебели – чего здесь только не было.

«Собрали около сотни мешков мусора. К сожалению, было мало людей. А так бы убрали больше. Намерены и дальше проводить такие акции. В соцсетях мы сообщим время и дату следующего субботника», - говорят организаторы акции.