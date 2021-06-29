Русло реки Букпы очистили карагандинцы
«В наш центр обратились активисты города. Они хотели очистить реку, но не знали, как организовать вывоз мусора, где взять дополнительный инвентарь. К тому же нужна была информационная поддержка, чтобы привлечь на субботник всех желающих. Мы обратились в акимат. Нам помог аким района имени Казыбек би Нурлан Рыстин. Наши сотрудники тоже с удовольствием поучаствовали в этом благом деле», – рассказали работники центра «Диалог».
Участники субботника признаются, что были шокированы тем состоянием, в котором находится река. Залежи бытового и строительного мусора, пищевые отходы, пластик, автомобильные покрышки, обломки мебели – чего здесь только не было.
«Собрали около сотни мешков мусора. К сожалению, было мало людей. А так бы убрали больше. Намерены и дальше проводить такие акции. В соцсетях мы сообщим время и дату следующего субботника», - говорят организаторы акции.