Руслан Желдибай назначен замруководителя канцелярии Премьер-Министра РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Распоряжением Премьер-Министра РК Желдибай Руслан Султанулы назначен заместителем руководителя канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

Руслан Желдибай родился в 1989 году в Жамбылской области. Окончил Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова, Университет Уорик (Великобритания). Выпускник программы «Болашак».

Трудовую деятельность начал в 2012 году в должности редактора на телеканале «Казахстан».

В 2012-2018 гг. — руководитель отдела, продюсер на телеканале «Алматы».

В 2018-2019 гг. — и.о. руководителя, руководитель управления по информационной работе в интернет-пространстве и социальных сетях Комитета информации и коммуникаций РК.

В 2019-2020 гг. — заместитель председателя Комитета информации Министерства информации и общественного развития РК.

С мая 2020 года по настоящее время являлся заместителем заведующего Отделом внутренней политики Администрации Президента РК.