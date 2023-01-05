Руслан Желдибай назначен замруководителя Администрации Президента – пресс-секретарем Президента

5 Января 2023, 11:21

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Руслан Желдибай назначен заместителем руководителя Администрации Президента – пресс-секретарем Президента Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Назначить Желдибая Руслана Султанулы заместителем Руководителя Администрации Президента – пресс-секретарем Президента Республики Казахстан, освободив от ранее занимаемой должности.

Президент

Республики Казахстан К.Токаев

Астана, Акорда, 5 января 2023 года

№ 92

Руслан Султанулы Желдибай родился в 1989 году в Жамбылской области. Окончил Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова, Университет Уорик (Великобритания). Выпускник программы «Болашак». Трудовую деятельность начал в 2012 году в должности редактора на телеканале «Казахстан».

В 2012-2018 гг. - руководитель отдела, продюсер на телеканале «Алматы». В 2018-2019 гг. - и.о. руководителя, руководитель управления по информационной работе в интернет-пространстве и социальных сетях Комитета информации и коммуникаций РК.

В 2019-2020 гг. - заместитель председателя Комитета информации Министерства информации и общественного развития РК. С мая 2020 года по настоящее время являлся заместителем заведующего Отделом внутренней политики Администрации Президента РК.

В феврале 2022 года назначен заместителем руководителя канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан.

В апреле 2022 года назначен пресс-секретарем Президента РК.

Фото: akorda.kz